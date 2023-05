Per le lavoratrici domestiche un nuovo sportello al Paricentro

Dal 20 maggio al Paricentro di Fano (lo spazio multifunzionale, accessibile e attrezzato in via Montevecchio, gestito dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Fano), sarà attivato un nuovo sportello informativo e gratuito per fornire assistenza e tutela sul lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici domestiche. Da oggi è possibile prenotare un appuntamento, anche in forma anonima, telefonando al numero 0721 887385 e compilando il form sul sito internet del Paricentro. "Grazie a questo servizio offerto dalla Cgil Pesaro e Urbino - ha sottolineato l’assessora Sara Cucchiarini - salgono ad 8 gli sportelli attivati dalle associazioni del territorio che si mettono a disposizione della comunità per occuparsi di pari opportunità a 360° e non solo con azioni mirate contro la violenza sulle donne. Questo nuovo sportello si occupa dei diritti sul lavoro, soprattutto di donne, molto spesso straniere, generalmente dell’Est, che si prendono cura dei nostri anziani".

"L’esercizio del diritto da parte dei lavoratori - sottolinea Vania Sciumbata, segretaria provinciale Cgil - parte dalla consapevolezza di avere quel diritto". Sarà Cinzia Massetti, il martedì dalle 15 alle 18, a fare accoglienza, consulenza e tutela sulle condizioni sociali e lavorative delle persone. "Non vedo l’ora di estinguere questo sportello - ha concluso la Massetti - perché vorrà dire che non ci saranno più discriminazioni".

