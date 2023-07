Per le scuole 63 milioni Ecco i lavori della Provincia Palestre, aule e convitto

Nella seconda metà dell’anno la Provincia di Pesaro e Urbino affiderà una serie di lavori sui progetti coperti con fondi Pnrr. Il consiglio provinciale ha approvato le variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione (astensione di Enrico Rossi, gruppo “Provincia in Comune“) che individuano un aumento della cifra originaria per ogni progetto.

La causa è l’aumento dei costi dei materiali: "Le risorse ulteriori ci sono state riconosciute dal Fondo opere indifferibili 2023 gestito dal Mef – dice il direttore generale Marco Domenicucci –. L’elenco comprende l’adeguamento dell’importo per demolizione e ricostruzione dell’ex Carducci di Fano (2,5 milioni di integrazione); demolizione e ricostruzione dell’’edificio aule’ del liceo Nolfi di Fano (1 milione, 215mila euro); costruzione ex novo delle palestre per ‘Laurana-Baldi’ di Urbino (551mila euro), Istituto Raffaello di Urbino (515mila euro), Scuola del Libro di Urbino (622mila euro) e Istituto Cecchi di Pesaro (390mila euro). Mentre per il liceo Torelli di Fano l’integrazione riguarda la ristrutturazione dell’area sportiva all’aperto (340mila euro), la bonifica dell’amianto con adeguamento sismico (192mila euro) e la ristrutturazione con ampliamento della succursale di Pergola (102mila euro)".

Nel Piano delle alienazioni è stata inserita l’ex chiesa del carcere minorile di Pesaro perché il Comune, in accordo con la Provincia, sta per procedere a un nuovo bando di vendita. L’importo complessivo è stato fissato a 630mila euro: la Provincia detiene il 52 per cento della proprietà, quindi la provincia ricaverà circa 320mila euro in caso di vendita.

Gli investimenti totali della Provincia collegati al Pnrr arrivano in questo modo a 63 milioni e 300mila euro: "La Regione ha approvato il finanziamento da noi richiesto dopo i danni causati dal sisma dello scorso novembre per la messa in sicurezza dell’accesso al convitto del Cecchi – aggiunge Domenicucci – con risanamento delle murature e dei controsoffitti lesionati (95mila euro) e per i lavori sui paramenti murari del ‘Volta’ di Fano (180mila euro)". Via libera anche all’assestamento di bilancio (astenuto Rossi): "La situazione non è ancora delle migliori e servirà attenzione – ha rilevato Domenicucci –, perché le entrate non sono tuttora ritornate al livello pre-covid".