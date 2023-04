"Per le visite domiciliari dei medici di base vanno adeguati organizzazione e compenso"

"Ho chiesto all’assessore Saltamartini di rivedere l’organizzazione delle visite domiciliari dei medici di base e il relativo compenso – dice la consigliera regionale Micaela Vitri - perché non vorremmo rischiare di perdere anche questo servizio. Si tratta di un’assistenza indispensabile, rivolta a pazienti non autosufficienti. Per questo tipo di assistenza un medico di medicina generale percepisce solo 18,7 euro. Ho dovuto spiegare all’assessore che questo compenso risulta inadeguato. Purtroppo abbiamo già visto cosa è accaduto con i medici di continuità assistenziale, del 118 e dei Pronto Soccorso. La carenza e la fuga dei sanitari vanno bloccate anche creando le condizioni di lavoro idonee. Molti medici hanno già scelto la regione vicina o addirittura preferito il privato. E’ una professione a forte rischio visto che oggi mancano nella regione 174 medici di base. La risposta della giunta – conclude Vitri – è stata poco rassicurante perché ha lasciato al Governo nazionale la responsabilità per la medicina territoriale".