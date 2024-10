Per l’Ente Concerti partenza in grande stile. Gualazzi, Pagani e l’omaggio a Ezio Bosso

di Maria Rita Tonti

Partenza in grande stile per la 65ª stagione dell’Ente Concerti, promossa in collaborazione con il Comune di Pesaro e articolata in 14 appuntamenti. Protagonista del primo concerto (17 novembre) sarà Raphael Gualazzi con il Dreams Live tour. "Un esempio di musica che guarda ai tempi moderni – sottolinea Marta Mancini, presidente dell’Ente Concerti – presente nel cartellone di quest’anno insieme ad artisti di assoluto prestigio nel campo della musica classica". "Siamo felici di poter tornar a teatro con la nostra stagione – prosegue il direttore artistico Federico Mondelci – con una scelta mirata che è stata quella di presentare al pubblico pesarese sia grandi interpreti del repertorio classico, sia appuntamenti aperti a nuovi generi musicali, così da rendere l’offerta inclusiva anche verso un pubblico nuovo".

Si prosegue con il primo dei dieci appuntamenti orchestrali in programma, affidato alla lituana Klaipeda Chamber Orchestra (24 novembre) che eseguirà, per la prima volta a Pesaro, Kol Nidrei di Max Bruch, un brano molto coinvolgente. Il 1° dicembre spazio al Premio Busoni con Arsenii Moon, giovanissimo interprete, vera e propria stella, che sarà protagonista di un recital per pianoforte solo di grande intensità. A seguire (17 dicembre) il ritorno a Pesaro, per il concerto di Natale, del pianista Giuseppe Albanese al fianco dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, presenza storica nel cartellone dell’Ente Concerti.

Nell’ambito di un programma molto godibile, verrà eseguita in prima assoluta la Christmas Ouverture di Federico Gon e la compagine orchestrale sarà guidata da Nicolò Iacopo Suppa. Il 21 gennaio 2025 la stagione prosegue con il celebre pianista Alexander Lonquich, protagonista del primo dei due appuntamenti (il secondo sarà il 24 febbraio) che lo vedranno impegnato nella duplice veste di solista e direttore della Form, seguito il 26 gennaio dal violino di Stefan Milenkovich che renderà il suo personale omaggio a Maurice Ravel con Tzigane in re maggiore e Rapsodia da concerto, L’8 febbraio il premio Oscar Nicola Piovani guiderà la Form e Ludovica Rana al violoncello solista con un programma interamente dedicato ad una carrellata delle musiche dello stesso Piovani mentre il 14 febbraio è in programma un omaggio a Ravel e Bizet. Di quest’ultimo verrà eseguita, per la prima volta a Pesaro, la Sinfonia n. 1 in do maggiore.

Il 2 marzo l’Orchestra Ico Suoni del Sud accompagnerà due solisti d’eccezione: Enrico Dindo (direzione e violoncello) e Pavel Berman (violino). Il 16 marzo il Tribute to Frank Sinatra vedrà esibirsi Anthony Strong e la Colours Jazz Orchestra di Massimo Morganti. Seguirà il 30 marzo l’emozionante Omaggio a Ezio Bosso proprio sul palco di una delle sue ultime e apprezzate esibizioni pubbliche prima della prematura scomparsa. L’11 aprile sarà la volta dell’esecuzione del grandioso Requiem di Mozart, con la Form e i Solisti dell’Accademia Lirica di Osimo guidati dalla bacchetta di Luigi Piovano. Il 30 aprile chiusura affidata al pianoforte di Alessandro Taverna con un programma dedicato alla tradizione viennese, impreziosito dall’esecuzione di Sul bel Danubio blu di J. Strauss. Abbonamenti da 150 a 230 euro. Biglietti da 8 a 23 euro al Teatro Rossini.