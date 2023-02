"Per l’ospedale chiederò l’accesso agli atti"

C’è sempre attenzione sulla sanità dell’entroterra e ovviamente sull’ospedale di Urbino perché è il punto di riferimento delle aree interne. Marta Ruggeri, consigliere regionale dei Cinque Stelle, è intervenuta su Urbino, anche in relazione a Fossombrone e Sassocorvaro (vista l’interconnessione tra le strutture) e rilancia la necessità di riaprire l’ex Ppi a Fossombrone, senza dimentica Sassocorvaro a seguito delle proteste sul ruolo del Pat. "Sarà necessario un accesso agli atti per avere chiara l’attuale situazione nell’ospedale di Urbino, sia per quanto riguarda l’organico del pronto soccorso e della Medicina sia per quanto attiene al numero di posti letto attualmente attivi", dice la Ruggeri in una nota.

"L’assessore Filippo Saltamartini è stato lacunoso su entrambe le questioni, omettendo di rispondere all’interrogazione di M5S", ha detto in consiglio regionale la capogruppo dei Cinque Stelle. "Fonti di stampa hanno quantificato alla fine dell’anno scorso una carenza di organico pari a 8 medici nel pronto soccorso urbinate e altri 6 nel reparto di medicina. La carenza dei posti letto in Medicina segnalata dai media – ha proseguito Ruggeri – appare come un altro problema che si riverbera sul pronto soccorso, dove alla fine del dicembre scorso sono state segnalate scene avvilenti. Ambulanze in attesa anche per un’ora, prima di poter affidare i pazienti; a volte una settimana di attesa prima che fossero presi in carico dal reparto. Tali situazioni non devono più ripetersi. Di conseguenza ritengo insoddisfacente la risposta dell’assessore anche nella sua parte più politica, perché non mi convince affatto il continuo rimandare al piano socio sanitario: il taglio dei posti letto nella provincia di Pesaro Urbino risale al 2013, alla delibera 735 tanto contestata da noi Cinque Stelle. Non vedo una strategia chiara che possa porre rimedio ai problemi, quindi consiglio al centrodestra marchigiano di rispolverare le promesse elettorali e di provare a realizzarle".

E a proposito di disservizi che contribuiscono a intasare il pronto soccorso urbinate, sovraccaricandolo, Ruggeri ha ribadito la necessità di "riaprire a Fossombrone il punto di primo intervento" e ha rimarcato di avere ricevuto diverse segnalazioni riguardanti il punto di assistenza territoriale a Sassocorvaro: "Dopo feste, taglio di nastro e propaganda, è successo che diverse persone presentatesi al servizio non abbiano ricevuto risposta dal medico di turno", afferma la Ruggeri. Sottolineatura conclusiva: "50 posti letto per ortopedia non ancora attivati in provincia di Pesaro e Urbino".