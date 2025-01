"Per l’ultimo dell’anno non c’è stata alcuna festa in centro"

Contrariamente al titolo di un famoso film dei fratelli Coen, sembra che Fossombrone sia proprio un paese per vecchi. Almeno stando a come ne descrive l’ultimo dell’anno il consigliere di Fratelli d’Italia Davide Manocchi, che se la prende con l’amministrazione comunale per via di una mancanza totale – denuncia lui – di qualsiasi iniziativa a beneficio di giovani e giovanissimi. Scrive infatti il consigliere: "Tre, due, uno, Buon anno! Questo In tutte le città il rito dei festeggiamenti e degli auguri in piazza o nelle varie feste. Peccato che non si possa dire la stessa cosa per Fossombrone, il paese più grande dell’entroterra, che è rimasto orfano di qualsiasi festa da parte dell’amministrazione o della proloco. Nessuno ha pensato ad organizzare un qualsivoglia evento per i propri cittadini. Gli adulti bene o male possono organizzarsi in casa o al ristorante, ma i figli adolescenti sono stati obbligati ad andare in altre città. In tutti i paesi confinanti c’erano dj, cantanti, spettacoli ed eventi vari volti a promuovere l’aggregazione sociale della popolazione giovanile garantendo così di fatto anche la loro sicurezza stradale. I genitori sono stati quindi costretti ad accompagnarli e andarli a riprendere trascorrendo parte della serata per strada. Troviamo incredibile e assurdo che questa amministrazione non abbia pensato minimamente ai propri concittadini, soprattutto ai giovani, ma anche a quelli che sono in difficoltà e non possono permettersi di andare al ristorante o a eventi a pagamento A mezzanotte nel centro storico di Fossombrone c’era il deserto: bar chiusi, locali serrati. Bastava poco, un dj lungo corso Garibaldi".

a. bia.