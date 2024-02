Per Maria Letizia Morini “Tutto nasconde un segreto“

E’ stato un amore a prima vista quello tra Maria Letizia Morini e la fotografia. Un desiderio ed una passione talmente forte che da sabato 2 allo Spazio Bianco di Pesaro vedrà approdare “Tutto nasconde un segreto. Nuovi scatti“, la diciassettesima mostra personale di Maria Letizia Morini a cura di Giorgio Donini. Una delle esposizioni fotografiche più toccanti e pure sulla realtà in cui saranno 45 gli scatti che con fragilità e delicatezza porranno lo spettatore in un viaggio alla scoperta della poetica di Letizia, autrice affetta da Sindrome di Down, pronta a far respirare un’onesta visione del mondo.

"Letizia ha iniziato a fotografare di sua spontanea volontà quando alla sorella fu regalata una macchina fotografica e così ci siamo accorti di questa sua passione alla quale ci inchiniamo – spiega Ester Morini, mamma di Letizia –. Da quel momento non ha mai smesso di fotografare e questa mostra sarà una grande opportunità per valorizzare ciò che fa". Nelle sue opere vivono situazioni semplici, gioiose, drammatiche, particolari inusuali, ritratti ed oggetti rappresentati con una precisione e naturalezza fuori dagli schemi.

"Con le sue immagini Letizia ha dato prova di una spiccata capacità nel rispetto della canonicità della rappresentazione, conosce le proporzioni, la geometria, la precisione quasi microscopica – sottolinea Giorgio Donini, curatore della mostra –. I suoi lavori mostrano poca profondità rendendo il piano visivo molto vicino al fruitore, mettendo in risalto dei primi piani fotografati con grande attenzione riuscendo a cogliere quello che gli altri non riescono a vedere, un po’ come un poeta".

Il filo conduttore di tutte le produzioni è il rapporto che nasce tra fotografia e realtà utilizzando la sua passione per dare senso all’esistenza attraverso l’interpretazione delle sue immagini.

Cosa si potrà osservare in mostra?

"Lo Spazio Bianco è un bellissimo luogo espositivo nel cuore del centro di Pesaro che ci permette di fare emergere queste 45 fotografie di piccole e medie dimensioni ma soprattutto sarà una sorpresa un po’ come Letizia – afferma Donini –. Lavorare nella sfera delle Arti Visive è un’operazione complessa che richiede tanto sacrificio e dietro l’allestimento c’è una ricerca continua e mirata per portare in mostra quello che veramente si vuole trasmettere".

La mostra è realizzata anche grazie a Giovanna Morini, Ester Morini, Maurizio Morini e Silvia Borghetto, verrà inaugurata sabato 2 alle 18 e si potrà visitare fino al 31 marzo dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 20 per info 0721 387541.

Ilenia Baldantoni