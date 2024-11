"Per me era meglio la casetta in piazza"

"Nel mercatino di Natale di Pesaro ho sempre lavorato bene, ma quest’anno con la scelta di dislocare le casette di legno in tre luoghi differenti della città anziché nella piazza centrale, non so se parteciperò – dice Andrea Annibali, apicoltore di Schieti –. I miei clienti più affezionati sapevano già dove trovarmi tutti gli anni, mentre invece adesso, se dovessi partecipare, dovranno venire a cercarci. Ormai la piazza era il punto di riferimento per tutti, mentre così, anche chi arriva da fuori farà fatica a trovarci. Uno dei nuovi luoghi proposti è piazzale Collenuccio, ma non saremo nel lato vicino a via Rossini, però spostati più in fondo, così che sarà ancora più difficile vederci. Non condivido questa scelta".