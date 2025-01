"Per me un anno entusiasmante"

Luciano Dolcini, 72 anni, pensionato e fotografo: "Trovo che sia stato un anno entusiasmante sin dal giorno dell’inaugurazione al palas, un susseguirsi di emozioni e grandi spettacoli, a partire dalla performance di Marina Abramovic, ma per me il più toccante è stato ‘Kagami’ di Sakamoto. Come fotografo, invece, mi sono molto divertito la sera di ‘Sparks’ al Parco Miralfiore. Non sottovaluterei le serate musicali di ’Amoeni Loci’ nelle ville e nei castelli riaperti per l’occasione. Le solite cose? Sì, ma potenziate in location eccezionali. Spero che tutto questo ora non venga disperso, specialmente l’unità che si è creata fra i volontari e i bei rapporti nati con le capitali al quadrato".