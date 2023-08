Per “Miralteatro” a Pesaro domani Luca Pagliari e le sue belle storie

Domani con “Il ladro di storie, appunti di viaggio di un giornalista distratto“, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Luca Pagliari, prosegue, al Parco Miralfiore di Pesaro Miralteatro d’Estate.

Lo spettacolo è l’occasione per Luca Pagliari di aprire e sfogliare metaforicamente il suo “taccuino di appunti” per avventurarsi nel racconto di alcune storie che hanno segnato la sua carriera di giornalista e documentarista. Senza retorica e autoreferenzialità, accompagnato da foto e musiche, Pagliari conduce lo spettatore in un viaggio intriso di umanità. In fin dei conti siamo tutti “ladri di storie” perché nulla come una storia, se abbiamo tempo e voglia di ascoltarla, è in grado di farci comprendere un po’ meglio la faticosa arte del vivere. Nell’arco di circa novanta minuti Luca Pagliari ripercorrerà tante storie.

Biglietto cortesia 3 euro. Prevendite allo Sperimentale (0721 387548), Tipico.Tips (0721 34121) e biglietterie circuito Amatvivaticket (071 2072439 – www.amatmarche.net). Biglietteria al Miralfiore (334 3193717) dalle ore 20 di domani. Inizio alle 21,15.