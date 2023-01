Per Montegranaro la mediazione è ormai alle porte

Per un problema che si apre, e cioè quello di Novilara, un altro che molto probabilmente è in via definizione: quello dell’antenna del quartiere Montegranaro-Muraglia.

Questo perché il Comune che sta facendo da mediatore tra le parti, sembra che sia riuscito a trovare un accordo con la società telefonica francese Iliad.

Dove andrà a finire la grande antenna di 30 metri ancora non si è capitato, ma sembra che nei prossimi giorni l’accordo verrà firmato tra le parti per cui si andrà a superare un problema che aveva fatto manifestare gli abitanti del quartiere che si sono visti spuntare (sulla carta) questo potente ripetitore 5G proprio davanti alla finestre delle abitazioni.

"Risulta anche a me – conferma Rosalia Cipolletta di Legambiente – che il Comune abbia trovato una mediazione con i francesi di Iliad per spostare l’antenna da in mezzo ai palazzi. Comunque prima di cantare vittoria aspettiamo la firma. Ma al di là di questo singolo fatto io mi chiedo il senso di questa corsa ai ripetitori all’interno di una città che alla fine se ne ritroverà ben 111, e cioè uno ogni poco meno di 1000 abitanti".