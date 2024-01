Per non dimenticare c’è la musica di Mozart

Il duo Federica Livi (soprano) e Marta Tacconi (pianoforte) sarà protagonista del “Concerto del 27 gennaio“ che marca una triplice ricorrenza: la Giornata della Memoria, il giorno della nascita di Mozart e quello della morte di Verdi (Sala della Repubblica del Teatro Rossini, ore 17,30). "Tale triplice ricorrenza – sottolinea Stefano Gottin, presidente della WunderKammer Orchestra che organizza il concerto – sembra volerci ricordare che la straordinaria bellezza anche morale che trasuda dalle pagine immortali di questi giganti possa contribuire a salvare l’umanità dalle orrende nefandezze che tristemente siamo chiamati a ricordare affinché non abbiano a riaffacciarsi nel mondo odierno".

La prima parte della serata sarà dedicata a Mozart e Verdi con l’esecuzione di celebri arie tratte dalle loro opere più famose. Poi si entra nel vivo della commemorazione della giornata della memoria con “Heimatlos“ di Paolo Marzocchi – direttore artistico della WKO – rielaborazione di un’opera che il compositore ebreo austriaco Friedrich Schwarz scrisse poco prima di essere ucciso nel 1933 a Parigi, dove si era rifugiato con la famiglia: un tango ebraico, così lo definì lo stesso autore, che divenne uno dei brani più cantati all’interno dei campi di concentramento nazisti. Segue “Wiegala“, armonizzazione per mano sinistra di Marzocchi della ninnananna di Ilse Weber. Il 6 ottobre 1944, la poetessa e musicista ebrea di lingua tedesca insieme ad un gruppo di sedici bambini, tra cui Tomáš, il figlio minore, appena arrivati ad Auschwitz, furono messi in fila davanti alle “docce“. Ilse cominciò ad intonare questa ninnananna e i piccoli, cantando, inalarono a pieni polmoni il gas che usciva dalle docce passando dal sonno alla morte. Poulenc torna in chiusura con la canzone per voce e pianoforte Priez pour paix, scritta alla vigilia della seconda guerra mondiale sul una poesia di Carlo d’Orleans indirizzata oltre che alla Vergine Maria, al popolo, perché preghino affinché la pace, questo "vero tesoro della gioia", trionfi finalmente in questo mondo.

Le due musiciste jesine, Marta Tacconi pianoforte e Federica Livi soprano, costituiscono una solida formazione musicale specializzata nel repertorio cameristico svolgendo da quasi un decennio una brillante attività concertistica e proponendo progetti musicali che coniugano varie discipline artistiche.

Info info@wunderkammerorchestra.com; cell. 366 6094910; www.wunderkammerorchestra.com

ma. ri. to.