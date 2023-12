Per non dimenticare Tommaso Della Dora. Tantissime adesioni alla cena in suo ricordo

Sono già 170 le persone che hanno assicurato la loro presenza a "Tommi con noi", l’evento conviviale organizzato per questa sera alle 20 nei locali della Cooperativa Tre Ponti dagli amici di Tommaso della Dora, per commemorare il 42enne fanese segretario del Pd improvvisamente scomparso il 5 maggio scorso. Questo è il primo di una serie di eventi in programma e che vede uniti, per sostenersi a vicenda, la famiglia, gli amici e tutte le persone che hanno ancora nel cuore Tommi. "La serata sarà accompagnata da contributi musicali, fotografici e non solo - spiega Sara Cucchiarini, amica a compagna di partito di Tommi - e prevede una cena a sostegno della costituenda associazione in memoria di Tommaso Della Dora e un primo coordinamento delle attività dedicate alla volontà di proseguire nel suo nome gli interessi e gli impegni sociali del nostro amato amico". Sono passati 7 mesi da quel pomeriggio che lo ha strappato alla vita. "Nei primi mesi è stato veramente difficile per noi tutti organizzare qualcosa per Tommi - prosegue Sara - anche perché la famiglia ha ricevuto tante sollecitazioni da tante persone diverse che non conosceva neppure. E così è nata l’esigenza di conoscerci tutti, perché Tommi aveva tanti mondi: la fotografia, il sociale, i ragazzi speciali, i terremoti, le fotomodolle, lo sport, il lavoro e la scuola, oltre al Pd di cui era segretario".

Tiziana Petrelli