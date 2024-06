Per “Note di rinascita“ domani un concerto al Palazzo Ducale

Per il secondo appuntamento della rassegna Note di rinascita, organizzata dall’Associazione culturale Arte a corte, Palazzo ducale ospiterà domani alle 17,30, un concerto per pianoforte del Maestro Davide Bianchi. Il programma prevede musiche di Heitor Villa-Lobos, Modest Musorgskij e dello stesso Bianchi. Pianista e docente di pianoforte originario di Urbino, attualmente vive negli Stati Uniti, dove ha proseguito gli studi musicali, cominciati con la laurea al Conservatorio Lettimi di Rimini, tra il Sale College di Winston-Salem e la University of North Carolina at Greensboro. Già vicedirettore dell’Istituto per la musica Harmonia a Urbino, ora sta perseguendo un dottorato in pianoforte solista e studiando direzione di coro. L’esibizione si terrà nel Cortile d’onore e l’accesso sarà consentito con il biglietto d’ingresso o l’abbonamento alla Galleria nazionale delle Marche.

I prossimi appuntamenti saranno il 4 luglio e l’8 e il 29 agosto, sempre alle 17.30.

n. p.