"Per Nuccio Ordine era Urbino la Città Ideale"

E’ stato detto che Nuccio Ordine avrebbe potuto insegnare in qualsiasi università del mondo, anche per il suo messaggio universale, ma preferì restare a rendere testimonianza nelle sue terre, mantenendo tuttavia un legame particolarmente profondo con l’Università di Urbino. Ne è testimone Vilberto Stocchi, Rettore dell’Ateneo fino al 2020.

"Come primo Rettore di area scientifica, avevo pensato di rivolgermi a un personaggio di primo piano per la mia prima Inaugurazione dell’Anno Accademico del 2014. Desideravo dare un messaggio: sarei stato il Rettore di tutti, consapevole che la storia della nostra Università è stata, da sempre, connotata da significativi percorsi umanistici. In quegli stessi giorni, mia figlia Laura venne in mio aiuto sulla scelta: “Babbo, ho assistito all’Università di Tor Vergata a una splendida conferenza tenuta da un brillantissimo professore“. Si trattava di Nuccio Ordine, che io non conoscevo, se non dai discorsi di qualche collega. Lo chiamai, presentandomi e rivolgendogli l’invito a tenere la lectio magistralis. Le sue prime parole furono: “Urbino, la Città più bella del mondo!“ e accolse immediatamente il mio invito".

Come fu la sua lectio?

"Un intervento davvero magistrale e applaudito da centinaia di studenti anche delle Scuole Superiori della provincia. Anzi, dopo i ripetuti applausi, chiese loro, con garbo, di limitare gli applausi perché aveva ancora tante cose da dire. Fu una giornata memorabile: era palpabile da parte di tutti la soddisfazione per aver partecipato a questo evento. Posso affermare con certezza, pensando alle tante inaugurazioni di anni accademici, che quell’anno rappresentò davvero una svolta: gli studenti si erano sentiti parte attiva".

Cosa intende per “svolta“?

"L’intervento suscitò un grande interesse non solo tra gli studenti, ma anche tra i professori, i dirigenti scolastici e i componenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, tant’è che fu possibile attivare una bella iniziativa: la notte rosa dei licei, da Pesaro a Venezia, per sottolineare l’importanza degli studi classici nella formazione della persona".

Quali sono stati i successivi rapporti?

"Era nato un legame di reciproca stima e di profonda amicizia, che mi ha molto arricchito. È stato lui a mantenere costantemente vivo questo rapporto mostrando una attenzione e una sensibilità ai problemi dell’Università, a quelli degli studenti e più in generale alle dinamiche di cambiamento che interessavano l’intera società e il nostro Paese. Nel 2019 l’abbiamo insignito del Sigillo d’Ateneo, e gli avevo proposto di trasferirsi da noi: si disse profondamente onorato ma il desiderio di poter stare accanto alla madre ha prevalso. Aggiungeva: “Dovrei trasferire in Urbino anche la mia biblioteca personale che conta più di ventimila volumi“. In realtà la prima motivazione era quella vera pur consapevole che per lui Urbino era la Città ideale".

Poi la notizia improvvisa.

"Quando sabato sera ho saputo della sua scomparsa, sono stato preso da un senso di profonda costernazione. Ho ricevuto diversi messaggi da quanti avevano avuto il privilegio di ascoltarlo. Ho perso un amico molto caro e uno studioso di fama internazionale. Desidero esprimere il mio profondo cordoglio a tutti i suoi cari e a Nuccio un forte abbraccio".

Tiziano Mancini