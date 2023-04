Per ogni fusione c’è chi dice “no“

Mentre il Comune di Sassocorvaro-Auditore continua il dialogo con Urbino nell’ipotesi di una fusione che potrebbe portare a un comune più influente per gli interessi dell’entroterra, si risveglia anche il “Comitato del No“, presieduto dal pensionato Livio Mercatelli. Tutto è partito da una interrogazione "del consigliere di minoranza Silvia Venerucci. Allora il sindaco rispondeva che non c’era niente di concreto ma manifestava la non contrarietà ad altre fusioni. Evidentemente non è bastato il fallimento della fusione Sassocorvaro-Auditore se dopo 4 anni e a un anno dalle votazioni siamo costretti ad assistere a una commedia già vista. Oppure ci si è accorti che la fusione Sassocorvaro-Auditore ha prodotto solo un consistente peggioramento del territorio pur avendo incassato un milione l’anno".