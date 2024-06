"Per ogni giovane ci sono 3 over 65. Da noi trovare lavoro è difficile"

"Siamo convinti che la nostra coalizione rappresenti quell’alternativa amministrativa di cui la città oggi sente il bisogno. Consideriamo già un successo il primo risultato di questa campagna elettorale che oggi ci vede per consolidare la fiducia. Dai dati delle preferenze riscontriamo una prima soddisfacente conferma: i cittadini e le forze politiche di centrosinistra a sostegno di Federico Scaramucci sono ben disposti ad accordare la propria fiducia a giovani rappresentati e l’esigenza di cambiamento si fonde con la garanzia di serietà e nei forti valori ed ideali politici", spiega decisa Carolina Borgiani forte delle sue 154 preferenze, prima per consensi nel Pd ducale.

Borgiani è particolarmente attenta a due temi: cittadinanza e Università. "I dati dimostrano che la popolazione oltre a diminuire drasticamente presenta una struttura di tipo regressivo, il rapporto tra giovani e over 65 è di 1 a 3. Ciò è strettamente legato alle difficoltà delle giovani coppie di trovare nel territorio, accanto ad una stabilità economica, un bacino di servizi efficienti a partire dagli asili nido, oggi uno soltanto e con una capienza inferiore alla domanda. Ma è anche cartina tornasole della difficoltà del luogo a trattenere i suoi giovani sempre più spesso costretti a spostarsi alla ricerca di realtà più ricche. Questo cozza con la natura universitaria della città di Urbino. La sola Università fa sì che ogni anno si aggirino in città un numero notevole di giovani studenti. Noi vogliamo favorire politiche ad hoc – prosegue Carolina Borgiani – , studiate in sinergia con le numerose istituzioni ed enti formativi del territorio, al fine di captare una quota di questi ragazzi attraverso incentivi alla residenzialità, all’abitabilità, alla creazione di nuove occasioni lavorative e di nuovi spazi sociali e di aggregazione. L’obiettivo è uno: rendere Urbino di nuovo attrattiva".

fra. pier.