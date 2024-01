Per Pineschi incarico in Questura. Martedì l’encomio in Consiglio

Simone Pineschi non è più il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Urbino. Dopo quasi 10 anni trascorsi in città, per il vicequestore è arrivato il cambiamento d’incarico in capo di Gabinetto della Questura di Pesaro e Urbino, con conseguente trasferimento. Il suo incarico è stato assegnato a Stefano Seretti, attuale dirigente del commissariato di Fano, che, nell’attesa di ulteriori sviluppi, dirigerà entrambe le strutture. Il lavoro svolto da Pineschi in questo tempo non è però passato inosservato: il Consiglio comunale ha deciso di premiarlo con un’onorificenza che gli sarà consegnata martedì 30 gennaio, in una seduta in forma solenne al Collegio Raffaello.

"Vogliamo consegnargli questo encomio per quanto ha fatto in tutti questi anni per Urbino – commenta il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Sirotti –. È un ringraziamento per la sua professionalità, per la dedizione al servizio delle cittadinanza, per l’attenzione e per la disponibilità che ha dimostrato in ogni occasione. Ci sembrava opportuno farlo, visto il nuovo incarico che andrà a ricoprire ora a Pesaro. È un’assegnazione che è stata condivisa con la totalità delle forze presenti in Consiglio comunale, di maggioranza e di minoranza, così come con il sindaco e la Giunta: tutti sono con concordi nel procedere in questa direzione".

Entrato in polizia nel novembre 1991 e laureato in Giurisprudenza e Scienze politiche all’Università Carlo Bo, Pineschi aveva prestato servizio anche nella Sezione polizia stradale di Torino come direttore di settore e nella Questura di Rimini, prima di diventare dirigente del commissariato di Urbino, il 14 aprile del 2014.

Nicola Petricca