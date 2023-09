Per rallentare serve l’autovelox?

di Adriano Biagioli

A Villa Palombara più o meno all’altezza del distributore c’è un problema di rispetto del limite di velocità, soprattutto di sera e di notte, lamentano i residenti. Alla fine di luglio la Provincia di Pesaro e Urbino aveva messo mano al problema costruendo all’altezza dell’incrocio con via Da Vinci due "piazzole" rialzate sul livello dell’asfalto e decentrate rispetto alla mezzeria: il loro scopo era costringere gli automobilisti a rallentare.

Un lavoro analogo avrebbe dovuto essere fatto più su, in corrispondenza dell’incrocio con via Giotto, ma sull’altro senso di marcia (verso Ponte Alberi).

Ai residenti e anche al Comune di Montefelcino la soluzione non era parsa ottimale e di questo tema abbiamo scritto più volte su queste colonne. Si era innescata una protesta popolare ed erano volate parole poco gentili tra i rappresentanti del Comune e quelli della Provincia. Così poco gentili che dopo appena un paio di giorni la Provincia aveva deciso di smantellare tutto quanto.

Qual era il problema? Secondo Comune e residenti la difficoltà stava soprattutto nel fatto che gli auto-articolati da e per Isola del Piano avrebbero avuto problemi nell’attraversamento in ogni caso, perché se anche la motrice passava regolarmente senza difficoltà, il rallentamento era fatto in maniera tale che il rimorchio sarebbe invece passato sopra il marciapiede a lato della carreggiata, danneggiandolo e mettendo in pericolo gli eventuali pedoni. Per non parlare del fatto che qualche camionista tagliava la testa al toro attraversando l’incrocio contromano.

Tenendo conto di questa difficoltà, alcuni avevano proposto come soluzione alternativa quella di mettere due dossi artificiali, sempre in corrispondenza degli incroci, ma anche qui ci sarebbero stati un paio di problemi. Intanto il rumore, specie di notte, e poi le possibili cause al Comune o alla Provincia per danni ai veicoli, il quale problema, detto per inciso, è immaginabile solo in Italia: se hai spaccato la macchina è perché andavi troppo forte, quindi che vuoi?

E dunque? E dunque dal Comune fanno sapere che secondo loro la soluzione migliore sarebbe installare un autovelox automatico, di quelli che non hanno bisogno della pattuglia presente per la validità delle multe.

Se ne parlerà tra una settimana in un incontro tra Comune e Provincia. È chiaro che quanto verrà fuori da quella riunione dipende anche dalle contro-proposte del presidente Paolini. Si vedrà.