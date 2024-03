Per Real Altofoglia e Mercatellese un punto ciascuno

real altofoglia

0

mercatellese

0

REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Fabbri Marco, Hoxha, Mazzanti, Amantini, Gabellini D, Allegretti, Gabellini N, Torreggiani, Brugnettini, Ricci (44’ pt Santini). All. Melini T.

MERCATELLESE: Rossi, Sansuini, Gregori, Benedetti G (35’ st Ndoj), Buiarana, Bacciardi, Manca, Ciaffoni (46’ st Rocco), Paoli, Matteucci (35’ st Rasponi), Bruscia. All. Cappelli.

Arbitro: Belli di Pesaro

Finisce a reti inviolate. Al 14’ per la Mercatellese ci prova Ciaffoni da fuori area ma la palla termina alta. Reazione dei locali con Ricci che riceve in area un bel cross di Allegretti, il suo colpo di testa è debole. Al 41’ Hoxha si infortuna in un contrasto, l’azione continua sul versante opposto con Matteucci che calcia dal limite sul secondo palo, Pagliardini para, la palla giunge sui piedi di Bruscia, nei pressi del punto in cui il numero tre giallonero è a terra, l’attaccante ospite con grande fair play anziché rimettere la palla al centro si ferma e butta il pallone in fallo laterale. Nella ripresa improvviso contropiede della Mercatellese sventato grazie al provvidenziale intervento di Hoxha ultimo uomo dei suoi. Al 68’ per il Real ci prova Torreggiani in acrobazia ma la sua conclusione finisce a lato.