Per ’Rebel house’ grande happening all’anfiteatro di Suasa

‘Rebel House’, la casa culturale che lo scorso inverno ha regalato eventi di straordinaria qualità nel meraviglioso Palazzo Mattei Baldini di Pergola, sta organizzando per il 17 agosto un’intera giornata di spettacolo in uno dei luoghi più affascinanti della Valcesano e dell’intera regione: l’Anfiteatro Romano di Suasa, nel territorio di Castelleone, ma a poche decine di metri dal confine con San Lorenzo in Campo, tracciato dal fiume Cesano. Titolo dell’iniziativa ‘Arena Rebel Fest’, che prevede concerti, talk, cultura e food&beverage. La giornata, carica di musica, sorprese, emozioni e grandi ospiti, che verranno svelati fra alcuni giorni, vedrà la partecipazione di Massimo Cotto (in foto) di Virgin Radio. Personaggio poliedrico, che si divide tra le attività di giornalista, dj e scrittore. La sua voce profonda e inconfondibile scandirà il tempo della musica e delle parole e al suo fianco musicisti italiani di spessore duelleranno senza ‘clave’, in una staffetta che alternerà musica e interviste nell’arena dell’anfiteatro romano, a simulare quanto un tempo veniva svolto in quello spazio. "Nel frattempo – evidenziano gli organizzatori -, per chi ha fiducia in noi tanto da decidere di far parte di questa festa a prescindere dagli ospiti che sveleremo tra pochi giorni, sono già in vendita i primi biglietti sul portale liveticket".

s.fr.