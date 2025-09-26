"Per rilanciare il commercio apriamo ai Paesi arabi"

"Per rilanciare il proprio commercio, soprattutto le esportazioni, le Marche devono aprirsi a nuovi mercati esteri, dal Sud-Est asiatico all’Africa, fino ai Paesi arabi". A sostenerlo è Othmane Yassine, candidato fermignanese alle elezioni regionali, nella lista di Matteo Ricci. Di fronte alla diminuzione delle esportazioni, Yassine sostiene che la regione dovrebbe inserirsi in ulteriori mercati potenzialmente redditizi e interagire di più col mondo, per far decollare il “Made in Marche“.

"Nella nostra regione l’export è in calo del 12,3%, frenato dalla crisi della meccanica e della moda – osserva –. A questo si aggiungono i dazi di Donald Trump, che aggravano ulteriormente la crescita delle industrie. Per reagire serve una visione chiara: le Marche devono saper parlare al mondo e farsi conoscere in nuovi mercati, dal Sud-Est asiatico all’Africa, fino ai Paesi arabi. Dobbiamo diventare protagonisti di una politica industriale che, accanto al Made in Italy, promuova con orgoglio un vero Made in Marche. Solo con apertura e lungimiranza possiamo portare le Marche a essere apprezzate, conosciute e riconosciute a livello globale".

Poi, sulla sanità: "Bisogna dare una stretta all’intramoenia (visite erogate da un medico ospedaliero, ma fuori orario di servizio, a un paziente pagante, ndr) in favore del servizio pubblico, riorganizzare il sistema di prenotazioni e non permettere che l’obiezione di coscienza limiti il diritto alla scelta sanitaria dei marchigiani".

Infine, una nota sull’intervista rilasciata dal ministro leghista Matteo Salvini durante la visita a Pesaro: "In pochi secondi ha espresso tutto il proprio razzismo istituzionale. L’ha fatto accostando al termine “terrorista“ la parola “islamico“ perché non bastava definire Hamas “terroristi“; l’ha fatto accostando alla parola “stupratori“ quella di “islamici“. Ecco, questo è razzismo istituzionale, è islamofobia, e viene usata per una campagna elettorale: questo è inaccettabile nelle Marche e nella nostra provincia, dove abbiamo fatto sensibilizzazione per un dialogo interreligioso, abbiamo fatto da ponte attraverso le nuove generazioni tra diverse culture e continuiamo a credere nell’inclusione sociale. È un abominio e lo anche il fatto che Salvini si permetta di dire che non sia possibile riconoscere uno Stato palestinese. Oggi più che mai dobbiamo tutelare la nostra Costituzione, i diritti fondamentali, la ragione e l’unità nazionale e marchigiana".

Nicola Petricca