Per riqualificare il museo, 3 milioni Grillini in soccorso della giunta

Per la riqualificazione del museo del Palazzo Malatestiano pronto un progetto da 3milioni e mezzo di euro. Previsto il collegamento con l’adiacente Palazzo De Cuppis, anche se le stanze nel corso del tempo sono state occupate dal giudice di pace, dagli uffici comunali e da associazioni. Pronto anche il progetto per superare le barriere architettoniche e agevolare l’accesso al museo civico Malatestiano anche a chi a difficoltà deambulatorie (disabili, anziani e mamme con i passeggini).

"Sopra la rampa dei cavalli (foto) – spiega l’assessore alla Cultura Cora Fattori – sarà posizionata una pedana in legno, come quella della Rocca Malatestiana, che in questo caso sarà dotata di un montascale. Arrivati al piano della biglietteria con una pedana sollevabile si potrà accedere direttamente nelle sale della Pinacoteca". Rimane da superare l’ostacolo del reperimento delle risorse: 130mila euro Iva compresa per la progettazione e i lavori. In questo caso sono arrivati in soccorso i consiglieri di M5S che hanno presentato tre emendamenti al bilancio di previsione 2023 che si discuterà in consiglio comunale lunedì 13 marzo. "Abbiamo cercato di dare una mano a questa Amministrazione – fanno presente i consiglieri Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana – per realizzare una prima, elementare opera di civiltà, presentando 3 emendamenti al bilancio di previsione, alternativi tra loro, che andrebbero a finanziare i lavori pescando da altri capitoli di spesa più o meno omogenei. Il tentativo non è frutto di strumentalizzazione politica, ma di una seria intenzione di dare un segnale forte su quelle che dovrebbero essere le priorità della politica cittadina. Auspichiamo che i nostri emendamenti, di valenza non solo simbolica ma che certo non esauriscono le tante criticità del bilancio, vengano accolti dal consiglio comunale all’unanimità".

E ancora i consiglieri M5S: "Dopo l’avvio, con clamoroso ritardo e dopo nostri ripetuti solleciti, del percorso per l’approvazione del Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), prosegue il nostro impegno affinché, nella città delle bambine e dei bambini, il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza possa finalmente diventare una effettiva prerogativa di tutte e tutti".

an. mar.