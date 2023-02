Vorrei cantare “Maledetta Primavera“ visto che siamo nella settimana di Sanremo e che qualche sprazzo di bella stagione c’è stato. Ma poi sono poco intonato ed è persino arrivata la neve, roba da non crederci nella prima settimana di febbraio. Vabbè il Festival è partito alla grande con ascolti e alcune canzoni e, sì, ovvio anche i look.

Rapito dai Coma_Cose e ho volteggiato vedendo Elodie. Senza fiato per Mara Sattei e top lo sparkling Mr Rain. Di un chiassoso elegante (e se lo può permettere) Marco Mengoni con una accoppiata molto internazionale. Una rosa sanremese, l’unica pare che si è salvata dall’esibizione di Blanco, mi ha detto che ci sarà forse anche la nostra provincia negli outfit che calcheranno l’Ariston, vedremo. Comunque vedete in questi giorni tutto gira attorno al nostro Super Bowl, ovvero il Festival, e poi non inizio a vantarmi delle mie squadre al FantaSanremo sennò mi serve l’intero giornale.

Avevo un’idea per San Valentino ma ho finito lo spazio. Nel dubbio regalate un borsone da viaggio e la vostra metà, per regole mai scritte, ricambierà con un biglietto di sola andata. Ho finito di leggere “Nudi e Crudi“ (Adelphi) di Alan Bennett, uno dei miei autori preferiti. Tutto parte da un furto che coinvolge il lettore in una serie di peripezie e qualche luogo comune ma anche un po’ di trasgressione che arriva a trovare un paragone culinario. Beh qui fermo. La copertina è color ciclamino, o almeno gli assomiglia tantissimo. Tra poco capirete.

Come profumiamo la rubrica oggi? Penso ad uno dei miei fiori preferiti, il ciclamino. Dicevamo, un’essenza al ciclamino che accorderei con delle note legnose come il mio amato vetiver o un più caldo cedro. Troppo? Rinfreschiamo con del bergamotto o un punta, piccolissima, di limone.

