Per Santa Cecilia 120 cantori nell’ex seminario di via Roma

"Con la sua vita, Santa Cecilia è stata uno strumento di pace. Per questo vorremmo che la musica diventasse sempre più un messaggio di pace in grado di raggiungere tutti. Soprattutto in questo tempo contrassegnato dalle guerre". Così don Francesco Pierpaoli, vicario per la pastorale, ha presentato la seconda edizione del concerto dei cori fanesi organizzato nella ricorrenza della Santa patrona della musica. Una iniziativa promossa dalla Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola che vede, in questa rassegna, non solo una festa per ricordare la prima donna martire della storia della Chiesa, ma anche un momento di unità attraverso il canto che all’interno della celebrazione eucaristica (ma più in generale di tutta la Liturgia delle Ore) ha un valore importantissimo tant’è che "per tanti è stato addirittura il primo incontro con la musica".

Dopo "Uniti nella musica" quest’anno si è scelto "Cecilia, note di Pace" come tema e filo conduttore del concerto che nella data, fissata per domenica, slitta di qualche giorno rispetto alla ricorrenza di Santa Cecilia che si è celebrata ieri. Questo perché "Novità di questa edizione - ha sottolineato Valentina Tomassoni vice direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali -, è infatti l’inserimento dell’iniziativa all’interno del festival nazionale di musica sacra ‘Voci per Santa Cecilia’ promosso da Feniarco (la Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali). L’evento avrà quindi eco nazionale".

Appuntamento quindi per domenica a partire dalle 17 nell’ex chiesa del Seminario di via Roma (ingresso libero). "Un’offerta musicale eterogenea - ha spiegato Stefano Baldelli, dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra - rappresenta la bellezza dell’appuntamento che vede esibirsi oltre 120 cantori, suddivisi in cinque cori che canteranno tre brani ciascuno, più il brano collettivo finale".

"Il coro ‘Canta che ti passa’ – prosegue Baldelli – presenterà brani della tradizione popolare marinara, la ‘Cappella Musicale del Duomo di Fano’ brani che spaziano dal classico fino a compositori viventi, il coro di voci bianche ‘Incanto’ intonerà testi adatti alla loro età, il ‘Coro dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra’ canti gregoriani e della polifonia barocca e il ‘Coro Polifonico Malatestiano’ il suo repertorio più classico".

Tiziana Petrelli