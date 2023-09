Per Scienze Motorie nasce il kit-divisa

Ieri sono iniziate le lezioni all’Università di Urbino. Scienze motorie è come sempre tra le facoltà più scelte e i ragazzi del primo anno stati accolti con una lezione particolare, dove è stata annunciata una novità: la collaborazione tra UniUrb e Macron. Ovvero l’azienda di Valsamoggia (Bologna) specializzata in abbigliamento sportivo e che ha firmato il “kit-divisa“ che gli studenti avranno in dotazione e che sarà possibile acquistare, da tutti, all’Uniurb store.

"Rafforzare il senso di appartenenza è uno degli obiettivi intrapresi in questi anni e anche questo progetto va in questa direzione – ha detto la professoressa Elisabetta Savelli –. Oltre a questa partnership stiamo lavorando all’ampliamento del nostro store con prodotti dedicati alla sostenibilità".

Ad aprire la mattinata il magnifico rettore Giorgio Calcagnini che ha salutato le matricole. "Da alcuni anni scienze motorie vive un’attrazione molto forte da parte dei giovani, un percorso che guarda al benessere delle persone offre importanti sbocchi lavorativi. Sono in consegna, tra poche settimane, alcune nuove aule vicine alle palestre".

Macron, come la illustrato la country manager Erica Macchiavelli, si dedica a collaborazioni con le istituzioni di formazione e, anche nel sito dell’azienda, sarà possibile trovare “prodotti UniUrb“. "Grazie al rettore, al direttore e al prorettore Musso. Siamo molto lieti e grati di questa opportunità perché avvicinarci al mondo delle Università e dei Cus è un nuovo modo per avvicinarci allo sport. Abbiamo già stretto collaborazioni con Bologna, Padova, Cagliari e Torino".

Francesco Pierucci