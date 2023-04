Per scoprire l’aquila di Sasso Simone nascerà un osservatorio speciale

Il cielo del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello si anima. Due aquile hanno deciso di fare casa nell’area del Parco. Ieri mattina la visita dell’assessore regionale per i parchi e le aree protette Stefano Aguzzi: "Un evento straordinario che ha visto nidificare l’aquila nella regione e a sua volta attrattivo per gli appassionati, pertanto occorre individuare una postazione che permetta di vedere questi rapaci in sicurezza e senza disturbarli. Per il parco è indubbiamente un evento importante che mette in evidenza come siano attivi i vari habitat e in espansione le specie selvatiche, tendenza confermata dai monitoraggi".

L’assessore ha evidenziato come la Regione Marche riservi massima attenzione verso quest’area di grande rilevanza: "Un’area naturale protetta situata nel cuore del Montefeltro che presenta indubbiamente elementi di forte pregio paesaggistico, storico e archeologico". La visita è stata anche l’occasione visionare l’avanzamento dei lavori per l’accesso al Parte delle persone con disabilità finanziati con bando della Regione Marche. Aguzzi è stato accompagnato dal presidente Parco Lino Gobbi e dal direttore Gianfranco Soriani, dal sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri e dal presidente dell’Unione montana, Andrea Spagna.

fra. pier.