"Per sette giorni senza rete telefonica Tim. E’ stato un vero guaio"

Dopo una settimana senza rete mobile Tim nell’alta val Foglia il segnale è tornato. Ieri intorno alle 12 i cellulari hanno ripreso a funzionare, dopo disagi per gli utenti che si sono protratti per alcuni giorni. La causa è dovuta a una serie di problematiche tecniche che si sono accumulate: "La Tim ci ha comunicato che si sono verificati tre problemi distinti – spiega Mauro Dini, sindaco di Lunano – che hanno reso particolarmente complesso il ripristino della rete: nello scorso weekend, un guasto iniziale è stato causato dalla rottura di alcuni cavi in una cabina mentre nei primi giorni della settimana, si è verificata una prima rottura su un altro tratto di rete. Successivamente, un ulteriore guasto si è aggiunto in un’area interessata da una frana in un punto particolarmente delicato, rendendo gli interventi ancora più difficili".

Dini è in costante contatto con i responsabili TIM dell’area: "Ho fatto presente che questa situazione è inaccettabile. I disservizi stanno causando gravi difficoltà sia ai cittadini che alle attività produttive, ostacolando la normale comunicazione e il lavoro di molte persone. Siamo stati sempre in comunicazione con Tim e l’azienda ci ha informato che le sue squadre hanno lavorato per giorni per ripristinare il servizio, ma la complessità degli interventi e le ripetute rotture hanno reso la risoluzione del problema più lunga del previsto. La situazione non è stata sottovalutata, ma le difficoltà operative hanno rallentato i lavori".

La situazione attuale? "È stato per ora effettuato un intervento temporaneo che consente il funzionamento della linea, nel corso della prossima settimana si capirà se servono interventi più consistenti. Chiederemo all’azienda anche una ricognizione in zona affinché non si presentino di nuovo episodi simili. Anche molte linee fisse, realizzate ormai tantissimi anni fa, necessiterebbero un controllo straordinario".

Paolo Rossi, consigliere comunale di Piandimeleto che ha seguito la vicenda, sottolinea i disagi: "Per dei paesi come i nostri questo è un fatto grave – spiega –. Aggiungo un altro elemento: con questa settimana di black-out del segnale sono andati fuori uso anche quegli impianti di pannelli solari che si appoggiano su schede sim della Tim. Abbiamo chiesto l’intervento anche dell’onorevole Antonio Baldelli, membro della Commissione Telecomunicazioni. Ora accogliamo positivamente il ritorno del segnale, sperando che i lavori annunciati servano a metterci al riparo dai guasti futuri".

Andrea Angelini