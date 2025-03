Per un cellulare 13.000 litri di acqua

Il 4 marzo le classi 2A e 2B della secondaria “L. Pirandello” hanno incontrato l’avv. Rosalia Cipolletta, Presidente del circolo “Il Ragusello”, Legambiente Pesaro. Hanno compreso cos’è Legambiente: un’associazione che educa al rispetto dell’ambiente. In particolare hanno imparato quanto l’acqua sia indispensabile. Anche grazie ad alcuni video e presentazioni è stato mostrato quanti litri d’acqua servono per costruire alcuni oggetti: ad esempio per uno smartphone 13.000 litri, per una t-shirt bianca, l’indumento più comune al mondo, 2.700 litri. Non si deve sprecare questa risorsa. Addirittura è preferibile bere l’acqua del rubinetto perché è molto controllata: nel nostro territorio ci sono più di 380 analisi al giorno. Basta solo aspettare qualche minuto prima di berla o metterla in frigo per eliminare l’odore del cloro.

Classe 2ª A secondaria Pirandello