Per un mese provate a fare i vegan-modaioli

Perché raccontare dell’apertura del Pitti, capitolo 103, ieri a Firenze o della vicinissima settimana della moda maschile di Milano quando possiamo parlare del Veganuary? Ovvero il gennaio vegano, un movimento, ormai una tradizione che si ripete dal 2014 e sul podio mondiale, dove questo è più sentito, troviamo Milano. Dall’altra parte, però, sembra che ai primi posti per quanto riguarda i desideri moda ci siano gli accessori, in pelle ovviamente.

Il gennaio vegano è molto interessante perché è un movimento che un invito a conoscere, e ovviamente provare, ad eliminare tutto ciò che è derivato dall’animale per un mese. Una cosa che mi piace ma sapete cosa ho notato? Molti dei partecipanti dell’ultima ora, non nascondiamoci, lo fanno perché “followeramente“ funzionale al loro storytelling social. In fondo la matematica non è un’opinione, statisticamente una buona percentuale dei vegani di gennaio sono anche gli amanti, delle borsette in pelle. Vera, certo. Questi accessori sono al primo posto di numerose Wishlist. Tutto bello, perché sì nel fashion anche le contraddizioni sono molto trendy.

Forti delle oltre 400mila copie già vendute tutti parlano delle oltre 500 pagine di “Spare. Il minore“ edite in Italia da Mondadori e scritte dal principe Harry assieme al premio Pulitzer J. R. Moehringer ma… Ma io in questi giorni ho divorato “Dinastie“ (Rizzoli, 2022) libro di Michele Masneri, giornalista de il Foglio, che ripropone alcuni articoli (arricchiti) apparsi sul quotidiano e che raccontano alcune “Dynasty“ italiane. Tra queste anche la moda: dalla Signora ovvero Miuccia Prada ai Trussardi della Bergamo Alta fino ai Ferragnez e il fu direttore creativo di Gucci Alessandro Michele.

Profumo? Amo la natura quindi una fragranza verde? Muschio di sottobosco, erba appena tagliata e un tocco, finale, di fico che scalda.

