"Per un po’ ridateci il bus Urbino-Roma"

Una lettera aperta diretta ad Adriabus ci giunge dal prof Francesco Veneri di Urbino. "Spettabile Adriabus, considerati i disagi che si sono venuti a creare per tutti coloro che utilizzano il treno per recarsi a Roma a seguito degli interventi di messa in sicurezza e potenziamento della linea ferroviaria tra Foligno e Terni, ci chiediamo se non possa essere ripristinato, almeno per il tempo necessario al completamento di tali lavori, il vecchio collegamento in autobus dalla Provincia di Pesaro e Urbino con Roma, gestito da Ami S.p.A. Questo ottimo servizio, molto apprezzato e utilizzato dall’utenza, che in alcuni periodi aveva addirittura la doppia corsa giornaliera (due in andata e due per il ritorno!), è stato formalmente sospeso, ma, di fatto, soppresso, dalla stessa Azienda il 18 novembre 2020 causa emergenza CoViD-19. C’è stata anche la parentesi Itabus che, con la linea Rimini-Roma, serviva Pesaro e Urbino ma che, nonostante la buona frequentazione, è stata soppressa nel 2022. Sono state, successivamente, adottate soluzioni “palliative“, in primis la fallimentare corsa Urbino-Fabriano via Gubbio, dalla scarsissima frequentazione, e, più recentemente, il collegamento rapido con la stazione di Pesaro con partenza alle 6,15, in questo momento inutile a causa della soppressione del comodo Freccia Argento Ravenna-Roma o la variazione di orari e/o di percorso di altri treni, con tutti i disagi connessi. Ora che ormai siamo, per fortuna, usciti dalla pandemia e considerato lo storico e ormai patologico isolamento di Urbino, unito alle sempre crescenti difficoltà nei collegamenti con la Capitale, perché non ripristinare almeno momentaneamente il collegamento con Roma? Grazie. Cordiali saluti, Francesco Veneri".