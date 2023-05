Per Valentino una Tavullia chiavi in mano

A Valentino Rossi le chiavi della sua città, in segno di stima e di riconoscenza per averla scelta come sua dimora e sede del suo marchio. E’ stata infatti approvata giovedì sera dal consiglio comunale di Tavullia, la delibera che autorizza la consegna delle Chiavi della Città al "dottore" del motociclismo. Il voto unanime di maggioranza e opposizione sancisce ufficialmente l’inizio del percorso per attribuire il prestigioso riconoscimento alla leggenda dello sport italiano, che culminerà con l’evento ‘TavulliaVale’ in programma venerdì 19 maggio.

"Valentino Rossi è una leggenda che resterà per sempre nella storia dello sport - si legge nella delibera - anche per le spettacolari rivalità nate in pista che hanno contribuito a far appassionare centinaia di milioni di persone al Motomondiale. Ma altrettanto eccezionale è l’influenza di Valentino nella cultura di massa tanto da poter essere considerato una delle più grandi icone della nostra epoca. Doti che gli sono universalmente riconosciute tanto da ricevere, nel 2005, la laurea honoris causa in Comunicazione e Pubblicità per le organizzazioni dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e, nel 2010, il primo Winning Italy Award per il contributo alla valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel mondo dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Lo stesso ministero che nel 2021, in occasione del Gran Premio di Misano, gli ha consegnato il premio di Icona del Made in Italy".

Tutto questo però non basta a descrivere il legame tra Tavullia e Valentino Rossi che "Prima di essere un fenomeno mondiale, è un elemento identitario di questo territorio – aggiunge la sindaca Francesca Paolucci - Una leggenda che in tanti straordinari anni di carriera e imprese sportive, ha fatto conoscere Tavullia e la nostra comunità in tutto il mondo, promuovendo un Comune di poco più di 8mila abitanti in tutto il pianeta. Ed è motivo di orgoglio il fatto che abbia scelto Tavullia come luogo dove vivere e dove stabilire la sede della VR46 con le ricadute positive in termini economici che ciò comporta".

La consegna delle chiavi simboliche al campione di Tavullia, assume così simbolicamente quello di un riconoscimento a tutta la comunità. Intanto prende ogni giorno più forma il programma della manifestazione a lui dedicata, Tavulliavale, in piazza Dante Alighieri e che dunque avrà una capienza limitata. Per questo online (w w w . t a v u l l i a v a l e. it) ci si può già registrare. La festa inizierà dal pomeriggio per culminare alle 20.30 con la consegna delle chiavi, presentata dai commentatori televisivi di punta del motociclismo italiano Guido Meda, Mauro Sanchini e Vera Spadini. Predisposto un servizio navette da Cattolica e Pesaro.