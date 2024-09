"Per viale Marconi il progetto c’è:. Vogliamo la piazza degli eventi"

Alle perplessità del centrodestra sullo stato di viale Marconi replica la giunta Biancani. "L’obiettivo – osservano in particolare Sara Mengucci e Mila Della Dora, rispettivamente assessore alla mobilità e alle manutenzioni – è realizzare una vera e propria piazza dover poter accogliere eventi, iniziative, ritrovarsi e stare insieme. Le idee e i progetti per viale Marconi non mancano, sono previste soluzioni che possano ben coniugare le esigenze delle attività limitrofe e dei cittadini", rassicurano. Il sindaco Biancani testimonia di aver dato impulso per il restyling di quella che sarà "la futura piazza tra l’Autitorium Scavolini, le attività commerciali e le abitazioni in via Marconi".

Il progetto attualmente è in una fase di studio di fattibilità per il quale è già stato previsto, da una parte - lato di via dei Partigiani - l’inserimento di una piazza in graniglia. E’ lo stesso materiale utilizzato anche lungo il marciapiede dell’Auditorium ed è stato scelto per dare continuità estetica. In questa parte sono previste anche diverse sedute mentre dall’altra si vorrebbe inserire una corsia riservata ai parcheggi di macchine e motorini. Una scelta, quest’ultima, che risponde – secondo la giunta Biancani - alle richieste delle tre attività presenti sulla via (Coop, bar/ristorante, farmacia). "Il progetto – garantiscono gli amministratori – nella sua fase attuale e in quelle future, prevederà l’ingresso senza modifiche per entrambe le abitazioni presenti sulla via interessata, garantendo loro l’accesso". Il sindaco poi vuole puntualizzare: "Proprio lunedì 3 settembre, abbiamo fatto un incontro per chiarire il futuro di viale Marconi. La zona attualmente ospita il bosco verticale che, ad ottobre, verrà nuovamente spostato e portato nella sua sede definitiva, al Santa Marta. L’obiettivo è quello di riuscire a creare un nuovo spazio pubblico, una vera e propria piazza, che valorizzi l’Auditorium e garantisca l’accesso, senza modifiche, alle due abitazioni. Contemporaneamente sarà garantito un posteggio, per auto e moto, anche a servizio della clientela dei tre esercizi commerciali che ci sono sulla via".

Nell’ipotesi al vaglio tutte le alberature esistenti saranno mantenute. "Inoltre vogliamo implementare il verde con altre piantumazioni per avere una piazza immersa nel verde. Questo garantirebbe maggior benessere per i cittadini e iniziative piacevoli, coperte dal sole e quindi anche dal caldo afoso. Il progetto proseguirà quindi con una valutazione economica e specifica sulle spese e, nelle sue successive fasi, verrà condiviso con le attività, i residenti e il quartiere tutto".