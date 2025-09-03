Pera Angelica, che sapore. Gran festa a Serrungarina

Si svolge, da venerdì 5 a domenica 7 la XXVIII edizione della Festa della Pera Angelica di Serrungarina organizzata dalla Pro Loco. L’evento è stato presentato nella sede di Confcommercio. "Per questo 2025 – spiega il presidente della Pro Loco di Serrungarina, Tommaso Berloni – abbiamo deciso di mantenere le tante cose che hanno funzionato portando la festa a tre giorni iniziando da venerdì. Ringrazio i tanti volontari e le diverse associazioni che come noi hanno a cuore e si prodigano per la promozione del nostro territorio, delle nostre tradizioni e della nostra Pera Angelica".

Poi la direttrice di Confcommercio, Agnese Trufelli ha aggiunto: "Questa manifestazione è diventata sempre più importante coinvolgendo associazioni, imprese, proloco e i volontari che collaborano alla realizzazione dell’evento. Conoscere Serrungarina e quindi Colli al Metauro grazie ad una sua eccellenza, la Pera Angelica, unisce la scoperta del gusto alla scoperta del borgo, una festa conviviale che lega generazioni e protagonisti".

Sono intervenuti anche Stefania Sperindio, vice presidente Unpli e il presidente dei Produttori Pera Angelica, Mario Battistelli che hanno illustrato il programma: "La festa animerà tutto il borgo medievale per celebrare la Pera Angelica riconosciuta dal 2001 dalla Regione Marche come prodotto agro-alimentare tradizionale. Fulcro della serata di venerdì, dalle 19, sarà piazza Serafini con i giovani i veri protagonisti, cantanti, cantautori e band che si esibiranno al Pera MusicFest. A seguire, dalle 22.30, la musica live di Radio Studio Più fino la mezzanotte. Il programma è arricchito con due mostre fotografiche, conferenze culturali, eventi sportivi, visite guidate ed il convegno dei produttori di Pera Angelica. Il clou sarà sabato e domenica. Si partirà sabato alle 17.30 con il taglio del nastro, poi arriveranno i bersaglieri della sezione “Ten. Sesto Mochi“ di Acqualagna che intoneranno la storica fanfara per dare i saluti alla manifestazione. A seguire si potrà visitare il museo della ceramica nelle ex scuole elementari e passeggiare lungo le vie di Serrungarina attraverso il mercato della Pera Angelica con possibilità di acquistare il frutto e alcuni suoi derivati come marmellate e grappa. A seguire sotto il tiglio secolare di piazza Serafini la performance dalle 22,30 del Diavolo & l’Acqua Santa".

"Domenica, alle 7.30, il via alla Pedalata ecologica alla scoperta del territorio di Serrungarina e dei suoi borghi come Bargni e Pozzuolo. Sulle tracce della pedalata ci sarà anche la camminata dell’Avis di Colli al Metauro. La domenica continuerà con i punti enogastronomici aperti anche a pranzo, mentre nel pomeriggio fino alla chiusura torna protagonista la musica, alle 21, de Le Rimmel".

Luigi Diotalevi