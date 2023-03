Perché accettarsi è così importante

Accettare sé stessi è importante. È altrettanto importante lavorare sulle proprie paure, sui propri limiti mentali cercando di superarli e, soprattutto, è fondamentale non accontentarsi. Un giovane filosofo dei primi del ‘900, Carlo Michelstaedter, diventato tale grazie alla sua tesi di laurea sulla rettorica e persuasione, sosteneva che: "Chi vuole fortemente appropriarsi della vita non si accontenta, temendo di soffrire, del vano piacere, ma anzi sopporta il dolore nel tentativo di affermare la vera essenza di sé. Così si crea il valore di sé stessi". Oggi la mia intenzione non è sicuramente quella di filosofeggiare, ma andando contro al pensiero di Michelstaedter mi sento di dire che, nel mio piccolo, ci sono dolori che non riuscirò mai a metabolizzare. Due giorni fa, mi è stata rivolta una delle domande più terribili che avessi mai potuto ricevere. Non posso avere figli, e questo è uno di quei lutti per me insuperabili. Ero in un negozio per fare degli acquisti, indossavo un maglione largo che evidenziava il mio gonfiore addominale causato sicuramente da qualche alimento sbagliato o da i soliti farmaci vitali che prendo ogni mattina.

La mia attenzione incuriosita era rivolta verso gli scaffali pieni di oggetti, quando il proprietario del negozio mi guarda, guarda la mia pancia e indicandola mi chiede: "Lì dentro c’è qualcosa?"; io mortificata, gli ho risposto che forse erano accenni di costipazione, ma lui ha continuato: "Eh, mi sembri un po’ pienotta!". No, non sono incinta, ho esclamato con fermezza. Avrei voluto sotterrarmi. Uscita da lì ho pianto tutte le lacrime che avevo dentro di me. È difficile convivere con le proprie verità; è complicato condividerle con chi ci ama e farebbe di tutto per un nostro sorriso; per questo, a volte, è meglio rimanere in silenzio.

Asia D’Arcangelo