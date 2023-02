Rifiuti a Monteschiantello: il Pd chiede chiarimenti sul rispetto del Piano regionale dei rifiuti e sulla pagina pubblicitaria acquistata da Aset e Marche Multiservizi sui quotidiani per dare informazioni sulla gestione delle rispettive discariche. L’iniziativa di Aset ha colto di sorpresa alcuni amministratori fanesi tanto che la capogruppo del Pd, attraverso una interpellanza all’assessore Samuele Mascarin, probabilmente anche lui all’oscuro, cerca di andare a fondo alla vicenda. Giacomoni vuole sapere "chi abbia deciso, per conto di Aset, di comprare due pagine di giornale, se il cda ne era informato e i costi sostenuti". Giacomoni si chiede anche "se sia stato opportuno citare il Presidente della Repubblica quando Mms è una società a controllo privato e se sia corretto rappresentare una comunione di intenti con Mms quando Aset è osteggiata in ogni sede per la mancata fusione con Mms". Giacomoni vuole poi sapere quali siano state le decisioni della giunta sulla proposta di presentare ricorso al Tar contro la Regione per la bocciatura del Piano dei rifiuti.