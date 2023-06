"Perché in via Alighieri non c’è il passaggio pedonale?"

Caro lettore, da una parte verrebbe da dire che se esistono già 13 passaggi pedonali su quel tratto di viale Trieste bastano e avanzano, visto che d’estate quella è zona pedonale e d’inverno è praticamente deserto. D’altra parte verrebbe anche da chiedersi perché proprio viale Dante non dovrebbe avere l’onore di una strisciata pedonale che ti accompagni fin dall’altra parte. Caro "Pecos Bill", le questa volta non la sfanga "nonostante le sollecitazioni" a proposito delle quali mi piacerebbe leggere gli eventuali chiarimenti e risposte da parte dei competenti uffici perché sono certo che si tratterebbe di letture amene in questi tempi grami in cui accanto alla Palla sta per sorgere la grande ruota panoramica. Lei "Pecos Bill", fra l’altro non la racconta giusta fino in fondo. Ricordo infatti bene che fu proprio lei a spiegarci in tempi andati che all’inizio viale Dante comprendeva anche quel "mozzicone" oggi detto via Ninchi e che il tracciato venne spostato una decina di metri più a ponente per consentire la costruzione dei fabbricati ora all’angolo con viale Trieste. In sostanza viale Dante non ha attraversamento pedonale perché non finisce su viale Trieste ma "continua" su via Ninchi. Se non è vero va bene lo stesso. Amico "Pecos Bill, dovrà cavalcare su altre praterie.