Perché la Ciclovia non omaggia il campione Enrico Paolini?

E’ stato tre volte campione d’Italia (1973, 1974, 1977), ha vinto sette tappe al Giro d’Italia, disputandone undici, cinque al Giro di Svizzera, due al Midi Libre, una al Tour de l’Aude, una al Giro di Sardegna, quindi le classiche nazionali G.P. Camaiore, Giro dell’Umbria, Giro del Veneto, il G.P. Belmonte Piceno, la Coppa Bernocchi, il Giro dell’Emilia, il Giro della Provincia di Reggio Calabria, la Milano -Torino e il G.P. D’Intelvi. Ottimi piazzamenti a non finire. Cessata l’attivita agonistica nel 1979, è stato poi allenatore per molte stagioni. Si chiama Enrico Paolini (foto), è nato a Pesaro il 26 marzo 1945, ed è il corridore ciclista più famoso che il nostro territorio abbia espresso. Il suo problema? Forse quello di essere ancora vivo, altrimenti non si spiegherebbe perché la Ciclovia Adriatica da inaugurare domani e che collegherà Gabicce con Colombarone e Case Badioli verrà intitolata non a lui, eccellente uomo di casa nostra, ma alla universale leggenda del "Pirata" Marco Pantani, a cui fra l’altro noi abbiamo già reso il dovuto omaggio con Cima Pantani sul Carpegna. A rendere più particolare e paradossale la situazione è che, continuando a scendere da Colombarone verso Pesaro a un certo punto si sbatte contro Santa Maria delle Fabbrecce, proprio dove Paolini è nato e risiede. Chiaro che sarebbe un quesito idiota chiedersi se Pantani si meriti questo ulteriore riconoscimento, ma idiota non è manco chiedersi se, presentandosi le circostanze giuste e opportune come queste, esista o meno un modo per riconoscere i meriti di una persona quando ancora è grazie al cielo in vita. Detto più chiaro: c’è qualcosa, oltre al fatto che respira, che ha impedito al Comune di dedicare questa opera, tutta intera o anche solo un tratto, al nome di Enrico Paolini? Siamo certi che non esisteva un appiglio che poteva consentirlo trattandosi di una pista ciclabile e non di una rotatoria con circonvallazione?

f.b.