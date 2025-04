Perché ’La musica è s-finita’

Mario Totaro (foto), pianista, compositore, docente al Conservatorio Rossini e da qualche anno seguitissimo divulgatore. Tra gli ultimi incontri quello sul Requiem di Mozart. Il suo prossimo appuntamento è per domenica (ore 11 alla Sala Pallerini di Palazzo Gradari), ed ha un titolo singolare: "La musica è s-finita".

Ci può dire di cosa si tratta? "Un appuntamento al quale tengo molto perché parlerò di un problema cruciale per tutti i musicisti contemporanei: quello dell’invecchiamento e della diminuzione del pubblico della cosiddetta "musica classica".

Quali ritiene siano le cause di questa situazione? "Le ragioni sono molteplici e nel corso dell’evento ne parlerò diffusamente, anche avvalendomi di contributi di esperti del settore. C’è però una causa, in Italia, che pesa più di tutte le altre".

Quale secondo lei? "Lo dico da anni: l’impostazione scolastica del nostro paese, che non ha mai riconosciuto alla musica pari dignità rispetto alle altre discipline curricolari. A scuola si insegna la storia della letteratura, dell’arte, della filosofia… mentre la storia della musica resta appannaggio dei conservatori, ossia degli specialisti, perpetuando un circolo vizioso ed elitario".

Come si dovrebbe intervenire, secondo lei? "L’educazione musicale dovrebbe iniziare in età prescolare e continuare ininterrottamente fino alla maturità, secondo programmi congruenti, precisi ed aggiornati, come avviene in alcuni paesi virtuosi come ad esempio la Germania".

Crede che sia più importante la pratica musicale o l’educazione all’ascolto? "Sono importanti entrambe le cose e devono procedere parallelamente, in relazione ovviamente all’età dello studente. Mi permetto di dire però che privilegiare la pratica rispetto all’ascolto ritengo sia un errore".

Non crede che sarebbe giusto anche svecchiare alcune modalità di fruizione obsolete? "Certo! Da una ricerca fatta in Inghilterra è emerso che il pubblico medio sarebbe più invogliato a partecipare ai concerti sinfonici se ci fossero alcune. Ad esempio: maggiore interazione con i musicisti; più accessibilità alle informazioni per una migliore comprensione della musica; possibilità di scattare foto, filmare video e reagire sui social media durante il concerto; un dress code più casual ecc."

E la divulgazione musicale in genere, quella che lei pratica da anni? "È un argomento delicato, perché occorre farla nel modo giusto altrimenti può diventare persino controproducente. Inoltre, dovrebbe essere rivolta soprattutto ai giovani, perché quello che manca è il ricambio generazionale di questa fetta di pubblico; si dovrebbero creare convenzioni con le scuole, cosa mai fatta fino ad ora".

Immagino che i suoi colleghi condividano queste idee "Purtroppo ha toccato un tasto dolente, perché spesso i musicisti tendono a sottovalutare questo problema fino al negazionismo vero e proprio. A volte ho la sensazione che alcuni di loro siano persino orgogliosi di far parte di una ristretta cerchia di "iniziati" e preferiscano vivere nel loro splendido isolamento. Io non sono così: la musica è la cosa che mi ha donato più gioia nella vita e sento di volerla condividere il più possibile".