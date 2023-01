"Perché nei cartelli e rotatorie del Carnevale non c’è traccia?"

Un cuore con i simboli della musica e della bicicletta. Così si rappresenta, in due cartelli apposti all’ingresso della città, che Pesaro è città della Musica e città della Bicicletta. Fano è invece, per statuto comunale, Città del Carnevale ma di questo non c’è nessuna indicazione all’ingresso in città. E’ tornata a ricordarlo ieri, con la speranza di sollecitare l’amministrazione comunale a porre rimedio a questa mancanza, la presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli togliendosi qualche sassolino dalle scarpe.

"Si è dato grande risalto negli anni passati sul fatto che Fano fosse la Città del Carnevale - ha sottolineato Giammarioli -, che questo fosse un brand (si ricorderà la presentazione del City Brand ai tempi dell’assessore Stefano Marchegiani, in cui Fano veniva presentata con il nuovo logo come come la Città di Vitruvio, la Città del Carnevale più antico d’Italia, la Città dei bambini e delle bambine ed è, altresì, la Città delle eccellenze enogastronomiche, del mare e del verde ndr) con cui promuovere Fano. Però a distanza di anni non c’è ancora nessun cartello all’ingresso della città che indichi che Fano è la Città del Carnevale. Non mi so spiegare perché. D’altronde sono anche tre anni che sto dietro alla collocazione dei Vulòn in vetroresina, già pronti, in una rotatoria. Li facemmo fare con i soldi di un bando regionale. Non riesco a capire perché ci voglia tanto per posizionarli". Tra l’altro non esistono neanche più i prendigetto che aveva regalato Radio Fano alla città (tre nella rotatoria di Sant’Orso e altrettanti in quella alla Liscia, ndr) e che ne identificavano un po’ uno dei simboli.

ti.pe.