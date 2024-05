"Perché non mi piace il nuovo percorso della Galleria Nazionale"

Caro Carlino,

ho visitato l’Appartamento della Jole dopo gli interventi fatti di recente. Non voglio parlare dei pavimenti decerati né dei supporti della nuova illuminazione, non vorrei nemmeno parlare delle sedute per il personale e per i turisti, né delle didascalie di faticosa lettura. Voglio invece parlare del nuovo percorso espositivo. Non so di preciso quale sia stata l’idea che ha ispirato questo tipo di riorganizzazione, di certo non quella di favorire la comprensione del Rinascimento urbinate.

Tanti artisti e uomini di cultura in prevalenza toscani (Piero della Francesca, Francesco di Giorgio Martini, Luca Pacioli e altri) trovarono in Urbino le condizioni ideali per rielaborare e, se possibile, perfezionare il Rinascimento Fiorentino dando vita al Rinascimento Urbinate.

La “Città Ideale“, il “Doppio ritratto del Duca e della Duchessa“ (ora purtroppo a Firenze), lo Studiolo del Duca, la Flagellazione – e ovviamente il Palazzo stesso – ne sono testimonianza. Nel nuovo percorso espositivo la Flagellazione risulta isolata e quasi umiliata perché ad essa seguono stanze in cui sono esposte opere concettualmente antitetiche, prevalentemente del Trecento. Dopo queste sale il percorso continua, come indicato nella piantina del piano nobile esposta prima di uscire dall’appartamento della Jole, con le opere del Rinascimento urbinate. Secondo me un visitatore uscirà dalla galleria confuso, disorientato e magari, se mai completasse il percorso al secondo piano, con ben impressa nella mente l’immagine della donna dipinta da un cagliese nei primi del Novecento. Dunque penso che il nuovo percorso espositivo mortifichi il Rinascimento Urbinate…

Giulio Sestili, Urbino