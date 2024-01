Perché serve raccontare il Medioevo

Medievalia si sta avvicinando alle trecento uscite e agli otto anni di vita. Qualche domanda me la sono posta, tipo: "Sacco, sarà ora di smettere?". Una snella e sintetica colonnina sul Medioevo, nel XXI secolo, sta veleggiando verso i dieci anni di presenza. È incredibile anche per il sottoscritto.

Non posso celare il sospetto che si affaccia nella mia mente, di tanto in tanto, ancora sotto forma di domanda: "Sacco, la leggerà qualcuno ‘sta rubrica?" (mi chiamo per cognome, similmente a coloro che mi interpellano, ogni tanto, in questo modo un tantino rozzo). A onor del vero non ho una risposta precisa alla questione. Ho scarsi dati di ritorno se non qualcuno che, talvolta, mi dice che colleziona i trafiletti per avere una panoramica sul Medioevo, per poi arrabbiarsi sostenendo che salto di palo in frasca, da Federico II alla caduta dell’impero romano d’Occidente, procedendo a volte al contrario, a volte per salti cronologici, sicuramente per argomenti toccati secondo lo spirito del giorno o, meglio, l’ispirazione. È vero. Lo ammetto.

Ho iniziato a scrivere queste milleottocento battute (caratteri spazi inclusi) colmo di buoni propositi, sperando di poter concorrere, nel mio piccolo, ad accendere la luce sui cosiddetti "secoli bui". Se non lo avessi fatto io non sarebbe stato un compito semplice reperire un’altra professionalità idonea. I docenti universitari di archeologia cristiana e medievale in Italia penso non raggiungano il centinaio, in servizio; in tutte le Marche risulto il solo su questo settore. Merce rara o competenze inutili? La responsabilità è comunque alta. Divulgare il Medioevo è un compito svolto da pochi, aventi l’obbligo di decriptare un’epoca non semplice e in modo piano. Medievalia ha questo splendido obiettivo.

(puntata 297)

Daniele Sacco