"Perché vendere gli appartamenti?". L’opposizione va all’attacco

"A pensar male si fa peccato, ma a volte si indovina". Con le parole di Andreotti i consiglieri comunali Monica Melchiorri, Matteo Baldassarri ed Evaristo Mandrelli contestano il Comune di Gabicce accusandolo di voler svendere il patrimonio pubblico. Sul banco degli imputati c’è la proposta di deliberazione del consiglio comunale 7 del 28 febbraio 2024 con cui l’amministrazione comunale si è detta pronta alla cessione di tre appartamenti di Gabicce Monte destinati all’edilizia residenziale pubblica, proponendo la loro permuta con unità immobiliari che garantiscano – si legge nel testo – "il rispetto dei valori economici di stima degli alloggi ceduti e il diritto di abitazione degli attuali e futuri assegnatari". La critica dei consiglieri si basa su quattro interrogativi: "che garanzie ci sono sull’effettiva corrispondenza tra il valore economico dei tre appartamenti e quello degli immobili oggetto di permuta? – è il primo quesito sollevato dai consiglieri –. Parliamo di una dismissione assolutamente non necessaria che il Comune motiva alludendo allo stato precario degli immobili dovuto ad una scarsa manutenzione: perché un Comune che ha dimostrato di essere di manica larga, spendendo milioni in opere di vario genere, non è riuscito a trovare nemmeno un euro per la loro sistemazione e adeguamento, lasciando che tutto andasse in malora?".

Ma non solo: i consiglieri contestano anche il tono del documento pensando che siano stati utilizzati argomenti poco rispettosi nei confronti del valore storico degli immobili. "Riteniamo estremamente offensive le parole che, nel documento, vengono utilizzate per descrivere gli appartamenti e il contesto in cui si trovano, quello di Gabicce Monte – è il terzo aspetto messo in luce –. Parliamo certamente di immobili di non facilissimo accesso e con alcuni problemi da risolvere, che l’amministrazione tenta di far passare per dei ‘ruderi’ allo scopo di giustificare un’operazione non limpidissima; il tutto dimenticandosi che quella in questione è una palazzina di rilevanza storica, con una targa riferita ai caduti della prima guerra mondiale che riveste per la comunità una grande valenza anche simbolica".

L’ultimo punto riguarda infine un aspetto più tecnico: "Non ci convincono le caratteristiche tecniche e costruttive degli alloggi da acquisire in permuta, che riteniamo essere estremamente selettive e limitanti, escludendo quindi da un potenziale bando di gara la grande maggioranza dei privati eventualmente interessati a presentare un’offerta: è lecito porsi delle domande sulle modalità e i requisiti indicati nella proposta. In definitiva non comprendiamo l’effettivo vantaggio di un’operazione sulla quale permangono molti dubbi e per quale motivo l’amministrazione comunale abbia deciso di privarsi di quella che è forse l’ultima proprietà pubblica rimasta in quell’area".

a.ma.