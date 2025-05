Percorso Donna: "Venite ad ascoltare le nostre storie vere"

Percorso Donna. Associazione di promozione sociale nata a Pesaro nel febbraio 2009 dall’idea di quattro avvocate – Laura Martiri, Erika Franceschetti, Stefania Cinus e Federica Maria Panicali – con l’obiettivo di far conoscere, contrastare e prevenire la violenza di genere. Oggi Percorso Donna opera sull’intera provincia di Pesaro e Urbino, in rete con istituzioni pubbliche, enti locali e associazioni del territorio. Con la modifica statutaria del 2019 l’associazione si apre anche agli uomini, con la convinzione che la violenza di genere sia un grave fenomeno culturale e sociale che deve essere affrontato insieme, donne e uomini uniti.

È da poco iniziato il settimo festival dell’associazione “Percorsi“ e il “Caleidoscopio femminile“. Il tema di quest’anno è l’intersezionalità, in quanto non è più possibile fermarsi a parlare di una sola forma di discriminazione, ma è bene svelare quanto le diverse forme di discriminazione si intersechino tra loro e incidano sulla realtà che viviamo ogni giorno. Il programma prevede numerosi appuntamenti e ospiti di rilievo, grazie alla collaborazione con associazioni locali ed extraterritoriali. A questo punto, cari lettori, vi starete chiedendo cosa c’entri io in tutto questo… è con orgoglio che annuncio la mia partecipazione ad uno di questi meravigliosi percorsi. Questa sera, alle ore 20 alla galleria Rossini, ci sarà un “drink talk“ tra me e a Laura Marziali fondatrice dell’associazione di volontariato in oncologia e diritti: “C’è Tempo odv“. In molti conoscono la mia storia clinica – la fibrosi cistica, i trapianti, la sordità –, ma non ho mai avuto il coraggio di raccontare quanto l’essere donna abbia influito sull’interazione tra me e medici, infermieri e operatori socio sanitari uomini. V’invito ad ascoltarci: scegli di esserci.

Asia D’Arcangelo