Perde il controllo del camion, incidente in autostrada

Un grande spavento, cause ancora al vaglio della Polizia stradale e per fortuna conseguenze non gravi per il conducente. L’incidente stradale accaduto ieri in autostrada aveva fatto temere il peggio sia per la dinamica che per la scena che si è presentata agli agenti al loro arrivo: un camion che aveva perso improvvisamente la direzione e si era "appoggiato" su un lato.

Secondo una prima ricostruzione, l’autista del mezzo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo uscendo di strada verso un lato e finendo la sua corsa in bilico. Per lui nessuna conseguenza grave e per fortuna nemmeno per gli altri mezzi in circolazione, mentre il traffico dell’A14 ha subito rallentamenti.