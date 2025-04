Perde il controllo della Mercedes e finisce contro altre due auto

Un incidente che ha coinvolto diverse auto ma per fortuna non ha causato feriti gravi. E’ quello avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 sulla Strada Panoramica Ardizio. Sono rimaste coinvolte tre auto e quattro persone. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati e collaborare con il personale del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che il conducente di una Mercedes, diretta verso Fano, abbia perso il controllo del mezzo, forse anche a causa dell’asfalto bagnato. Prima ha sbattuto con un’altra auto poi con un’Audi che scendeva verso Pesaro. Un centinaio di metri prima la Mercedes ha sbattuto con una C3 poi ha carambolato sull’auto alla guida della quale c’era un anziano del Gallo, con altri tre parenti che sono stati trasportati in ospedale, in condizioni non gravi. Nell’urto la Mercedes è finita abbarbicata sulla parete della collina.

Ant.Mar.