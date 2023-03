Perde il controllo della sua auto Anziana ferita

Incidente in via Fiorini, grave una 73enne residente a Mondolfo. L’incidente si è verificato ieri poco dopo le 12,45 in un rettilineo molto frequentato, sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e un’ambulanza. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte degli agenti che hanno effettuato i rilievi e regolato il transito dei veicoli per consentire i soccorsi. La donna si trovava alla guida della sua Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo ed ha urtato due alberi finendo la sua corsa sulla destra della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’anziana dalle lamiere. Sul campo adiacente alla strada è atterrata un’eliambulanza che ha trasferito l’anziana all’ospedale di Torrette, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente non ha causato problemi alla viabilità in quanto la strada è sempre molto frequentata ma da un traffico scorrevole. Quello di ieri è il secondo incidente in una settimana che vede coinvolta un’anziana: un’83enne era deceduta sabato scorso dopo essere stata investita, insieme al suo cagnolino, mentre passeggiava in via Po.

Il tratto di strada è più volte finito nel mirino delle polemiche perché molto pericoloso.