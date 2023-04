Perde il controllo e si ribalta con l’auto Uomo di 53 anni soccorso da 118 e pompieri

Ieri mattina, intorno alle 10, un’auto che stava percorrendo la strada che attraversa il Comune di Vallefoglia, in località Santa Lucia, si è ribaltata. Alcuni testimoni di passaggio hanno dato l’allarme. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al conducente. Si tratta di un uomo di 53 anni che avrebbe fatto tutto da solo. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco: una squadra di Pesaro è intervenuta con un’autobotte ed un mezzo specifico per l’intervento. I pompieri hanno estratto l’autista dal mezzo, quindi hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Intervenuta anche la Polizia Locale.