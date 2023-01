Pesaro, perde il lavoro e cerca di buttarsi sotto un treno. Salvato dai carabinieri

Perde il lavoro e cerca di buttasi sotto un treno

Pesaro, 21 gennaio 2023 – Ha scavalcato la recinzione della ferrovia con l'intenzione di gettarsi sotto il treno. Aveva perso il lavoro e non voleva più vivere. Sfiorato il dramma l'altro ieri nel tratto tra Pesaro e Fosso Sejore quando un ventenne ha confidato al telefono ad un amico che la faceva finita sotto un treno.

Un attimo dopo, l'amico ha chiamato il 112 allertando il comando per quanto stava succedendo. Passato il numero di telefono, la centrale ha contattato il ventenne che si trovava già nei pressi dei binari, sulla massicciata, trattenendolo dal compiere quel gesto. Il ragazzo si è fermato, ha accettato di parlare del suo sconforto, e nel frattempo la pattuglia è arrivata sul posto vedendolo sui binari.

Sono stati attimi concitati ma alla fine il ragazzo ha rinunciato ed ha capito che stava sbagliando. E' stato chiamato un medico che il giovane conosceva e che lo ha preso per tranquillizzarlo. Non è stato accompagnato in ospedale. Il giovane, che aveva perso il lavoro da poco, è proveniente dal nord ed era arrivato a Pesaro da tempo per lavorare. Ma avendolo perso, gli era sembrato che anche tutto il resto, compresa la vita, fosse perduto