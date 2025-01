"Perdiamo in sicurezza, e i rimpiazzi degli agenti che vanno in pensione non bastano"

Il segretario provinciale Silp Cgil, Pierpaolo Frega, interviene dopo la tentata aggressione nel sottopasso, avvenuta la notte di Capodanno, ai danni di un pesarese, Stefano Grazioli (foto).

"Le parole del sindaco e dell’assessore Mengucci – scrive Frega – per la presunta aggressione nel sottopasso dei cappuccini, trovano la nostra sponda in ogni virgola. L’assunto fondamentale è sapere che Pesaro e il suo territorio sono costituiti da un tessuto sano, impermeabile a grossi gruppi criminali: è presente una criminalità di “passaggio”, indotta dalla necessità di sopravvivenza quotidiana. I gruppi dei migranti che bivaccano nella zona della stazione/parco, sono le prime vittime di un sistema accoglienza che ha fallito la sua mission. È impensabile che per decreto, il paese accogliente, l’Italia, faccia da tappo ai loro desideri. Se il trattato di Dublino venisse cassato, in una notte ci accorgeremmo che all’alba i 3/4º dei personaggi presenti in stazione...non ci sarebbero più".

"Pesaro e provincia – continua Frega – stanno perdendo ogni mese pezzi di sicurezza, donne e uomini che per raggiunta età pensionabile stanno svuotando lentamente gli uffici, dove i rimpiazzi 1/1 ad oggi sono insufficienti a ripianare organici per anni trascurati. La Regione a trazione centro destra, pare ignorare il problema, o magari, pur di scalzare l’ultima roccaforte della sinistra, fa orecchie da mercante nel sollecitare il governo amico a prendersi cura dei territori. I comuni possono fare ben poco per incidere sulla sicurezza oltre fornire dotazioni innovative di sistemi gestionali dei controlli con telecamere ed affini, i bilanci non permettono assunzioni indiscriminate di personale per la Polizia Locale e fortuna che chi amministra il Comune di Pesaro non ha mai mancato".

"Basti notare anche come si sia tacitato una volta entrato nel consiglio comunale, sul tema sicurezza, il segretario del sindacato di maggioranza relativa delle donne e uomini della Polizia. Dopo aver affossato (si è capito dopo il perché) volontariamente il processo della nuova Questura all’ex Intendenza di finanza, oggi non lo si sente spendere mezza parola, sul ripianamento degli organici e della risoluzione della sede dove i colleghi in servizio, che pur dice di rappresentare, debbano essere collocati".

"Solo gli stolti non capirebbero il bluff del protocollo firmato in fretta e furia per realizzare la questura, presso una piccola porzione della caserma Cialdini, (e qui la miopia della voglia delfare e dell’apparire a tutti i costi hanno un nome e cognome preciso), tutti sono consapevoli che lo spazio è e sarà insufficiente, ma per dimostrare questo si sono gettati al vento svariati biglietti da 500 euro per perizie, studi di fattibilità, che anche un bambino, calcolando quanti siamo e quanto spazio si riuscirebbe ad ottenere, direbbe che è e sarà una schifezza. Ma per l’italica logica della burocrazia si continuano a buttare soldi, abbandonare le persone per strada, pur di trovare un colpevole ed un movente all’incapacità, sempre di chi c’era prima e guadagnare consenso, gestendo la paura, sulla pelle dei cittadini".